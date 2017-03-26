Журналистам удалось узнать новую версию крушения Ту-154

Пилот, потерпевшего крушение Ту-154, перестав видеть ориентиры на земле, вместо того, чтобы следить за показаниями приборов, стал доверять своим «иллюзорным ощущениям. Об этом пишет газета «КомерсантЪ», ссылаясь на информацию, полученную от участников расследования.

Газета отмечает, что физическое состояние летчика, можно оправдать некоторой спецификой ночного вылета. Оказывается, когда происходит ночной вылет из аэродрома в Адлере, то очень быстро теряются видимые ориентиры, после чего пилот начинает находиться как будто в «черной дыре».

Об этом поведал журналистам один из экспертов, расследующих эту катастрофу. Он подчеркнул, что в подобной ситуации летчик находится под контролем «своих иллюзий», а это мешает адекватной оценке происходящего.