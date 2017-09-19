Зураб Соткилава: известного грузинского оперного певца похоронят на родине в Тбилиси

Известного лирического тенора грузинского происхождения Зураба Соткилаву родные хотят похоронить на родине, в столице Грузии – Тбилиси. Генеральный директор Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили отметил, что Совмин Грузии решает сейчас вопросы, связанные с похоронами и панихидой. Руководитель театра Бадри Майсурадзе был учеником Зураба Соткилавы, он хочет похоронить учителя достойно.

18 сентября в Москве после долгой и мучительной борьбы с онкологией умер артист Большого театра, тенор грузинского происхождения Зураб Соткилава. Супруга покойного отметила, что хочет чтобы ее муж был погребен в Грузии, на родине. Дирекция Театра оперы и балета и Совет министров Грузии готовятся достойно проводить деятеля культуры в последний путь, соблюдая все церемонии и традиции. По словам людей, хорошо знавших Зураба Лаврентьевича, после операции на поджелудочной железе певец чувствовал себя неплохо, семья поверила в чудо, но чуда не случилось, и вчера под утро артист умер.

Зураба Лаврентьевича Соткилаву знают как разностороннего человека, интересы которого лежали в отдаленных сферах жизни. Опера в его жизни переплеталась даже с футболом – Соткилаве довелось выходить на поле против известного футболиста Льва Яшина, играя за тбилисское «Динамо». В спорте Зураб Лаврентьевич себя не нашел, как не нашел себя в профессии горного инженера, лирический тенор целиком отдался музыке – опере и преподавательской деятельности. «Опера – смысл жизни, футбол – праздник для души», – так любил шутить исполнитель до последнего дня своей жизни.