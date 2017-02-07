Вячеслав Наговицын: глава Бурятии уходит в отставку по собственному желанию

Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын уходит в отставку по собственному желанию. О своем решении, связанным с усталостью, Наговицын заявил в ходе пресс-конференции. Несмотря на то, что выборы в местную власть состоятся в мае 2017 года, губернатор уходит в заслуженную отставку 7 февраля.

Два срока губернатор отработал честно и без нареканий: жители региона не стали бы выбирать на второй срок плохого руководителя. Сейчас добровольный уход – личное и хорошо продуманное решение, никто не подталкивал Наговицына к нему и не требовал сложить портфель. До мая временный и.о. губернатора должен разобраться в регионе, вникнуть в суть дела и во всем разобраться. У врио должен появиться шанс победить на выборах, имея преимущества перед конкурентами. Кто будет временно исполнять обязанности Наговицына – станет известно уже сегодня.

Пресс-конференция, которую ждали журналисты, длилась всего 13 минут. Пресса хотела услышать о планах главы региона на ближайшее время, о путях развития Бурятии, а услышала об отставке, хотя именно уход господина Наговицына его секретарь назвал «фэйком». Губернатор извинился перед журналистами за то, что сменил формат их встречи, старался улыбаться, чтоб получше преподнести неожиданную новость. За те 10 лет, которые руководил уже бывший губернатор, в регионе случалось всякое, даже два экономических кризиса, но Бурятия справилась. От банкротства спаслись несколько предприятий, были разработаны новые производства, строились школы и больницы. У преемника будет достаточно работы, но ему достается жизнеспособный регион.