Актировка в Сургуте сегодня: 7 февраля первая смена остается дома в полном составе, вторая – частично

Во вторник, 7 февраля, власти города Сургута ввели в местных школах актировку. В связи с экстремальной погодой, сопровождаемой низкой температурой воздуха, образовательный департамент города принял решение отменить занятия в школьных учреждениях для некоторых классов.

Первая смена сегодня осталась дома в полном составе. Ученики с первого по одиннадцатый классы в городских школах сегодня учиться не будут. А вот вторая смена останется дома только частично. Занятия отменены для учеников со второго по шестой классы включительно. Актировка актуальна для всех общеобразовательных школ города.

Сегодня погода в Сургуте действительно экстремальная. Утром температура воздуха колебалась на отметке -34 – -33 градуса по Цельсию. Ближе к середине дня немного потеплеет. По данным городского информационного портала, ближе к полудню потеплеет до -28 градусов.

Даже при отсутствии ветра и осадков, такая погода является достаточно весомым поводом для отмены занятий в местных школах. Таким образом, городские школьники получили еще один дополнительный день.

Напомним, что некоторые классы первой и второй смен остались дома и вчера, 6 февраля. Синоптики прогнозировали стабильно холодную погоду на протяжении всей недели и не ошиблись. Сегодня действительно похолодало на несколько градусов. А на завтра, 8 февраля, прогнозируется пик похолодания. Синоптики прогнозируют мороз до -38 градусов ночью. Днем же температура не будет подниматься выше -30.