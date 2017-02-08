Актировка в Тюмени 8 февраля: ученики начальных классов снова остаются дома

В Тюмени сегодня вновь введена актировка для школьников. Власти разрешили ученикам начальной школы остаться дома в связи с аномально низкой температурой воздуха в городе.

По состоянию на утро 8 февраля, в городе сохранялась температура на уровне -35 градусов. Ближе к полудню воздух немного прогрелся, и столбики термометров показывали уже -29 градусов. При такой погоде дома имеют право оставаться школьники из начальных классов.

Городские власти отменили занятия для учеников с первого по четвертый классы для первой и второй смены. Все остальные учащиеся в плановом режиме идут на уроки в школы.

Аномальные морозы, пришедшие в Тюмень с началом новой недели, продержатся, по прогнозам метеорологов, до начала следующей рабочей недели. Потеплеет в городе уже на выходных, а окончательно приемлемая температура установится только в понедельник.

Нынешние аномальные морозы должны продержаться до пятницы. Таким образом, велика вероятность того, что власти в Тюмени вновь отменят занятия для школьников некоторых классов.

Аномальные морозы пришли во многие регионы России в феврале. Сегодня, к примеру, занятия частично отменены в Челябинске. А в Сургуте, где температура воздуха стабильно держится на уровне ниже -30, уроки отменены для всех без исключения классов.