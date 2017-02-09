Актировка в Тюмени: из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение

Вчера в Тюмени объявили штормовое предупреждение по городу, а для школьников 1-4 классов отменили занятия. Температура воздуха была -24… -26, но при наличии ветра 2-8 м/с могло показаться, что она еще ниже. С таким сочетанием морозов и ветра маленькие дети точно не справились бы, потому их решили лишний раз не будить и не подвергать опасности.

На сегодня в городе ситуация такова: температура снова не опускается ниже -26, но ветер с северо-востока станет еще злее и порывистее — 6-10 м/с, пойдет небольшой снег, по ночам будет стандартно -30…-32. Снег не прекратится и завтра, а северо-западный ветер сделает погодные условия опасными даже для взрослых людей. Деревни и села больше городов страдают от низких температур, потому область отпускает домой детей с 1 по 9 классы, так поступил город Тобольск. Горожане тоже уверены, что их ребята постарше «умрут, пока дойдут» до школы в таких недетских погодных условиях. Но город вынес именно такое решение. Не только занятия для самых маленьких в городе и области отменяются из-за низкой температуры: отменили соревнования по биатлону и «Лыжню России».

За своих детей постарше, за средние классы, беспокоятся родители, как им кажется, больше, чем администрация. Возвращаться домой те же пятиклассники, на год старше «младшей школы», будут далеко не в ясную безветренную погоду. Ветер под 10м/с. собьет школьника с ног. Но и не отправить на уроке тоже нельзя: 5-9 классам засчитают прогул без уважительной причины. Родители уверены, что только когда подростки начнут приносить обморожения, администрация поймет, что не права.