Актировка в Тюмени сегодня: 10 февраля дома остаются ученики 1-4 классов первой и второй смены

Аномальные морозы сохраняются в Тюмени сегодня, 10 февраля. В связи с экстремальной температурой воздуха местные власти приняли решение отменить занятия для некоторых классах в городских школах.

Сразу отметим, что в Тюмени в последние дни отмена занятий в школах уже стала в порядке вещей. В феврале в городе фиксируются рекордно низкие температуры для региона этой зимой. А занятия отменяют, как правило, в начальных классах.

Сегодняшний день не стал исключением. Уроки отменены в начальных классах первой и второй смены. Сообщение об этом появилось на официальном портале города в Интернете.

Сегодня, 10 февраля, в Тюмени действительно очень холодно. Ночью ртутные столбики опускались порой ниже -30 градусов по Цельсию. К утру потеплело до -26, а по состоянию на полдень по местному времени в городе сохранялись суровые -24 градуса.

В Тюмени сегодня на протяжении дня ясная погода с минимальной облачностью. Возможны минимальные осадки. По прогнозам метеорологов, экстремальные холода покинут регион уже на грядущих выходных, а с понедельника в городе и области установится стабильная относительно теплая погода. Таким образом, с новой недели местные школьники вряд ли могут рассчитывать на отмену занятий.