Актировка в Тюмени сегодня: 7 февраля уроки отменяются для начальной школы обеих смен

В связи с низкой температурой воздуха занятия в городских школах Тюмени сегодня, седьмого февраля, частично отменяются. Городские власти разрешили остаться дома ученикам первой и второй смен, но в неполном составе.

Так, первая смена осталась дома в составе первых-четвертых классов включительно. Все остальные школьники идут на занятия в плановом режиме. Для второй смены актировка аналогичная. Дома остаются школьники начальных классов, а все ученики старше четвертого класса идут на занятия планово.

Сегодня в Тюмени наблюдается рекордно низкая для текущего месяца температура воздуха. Синоптики сообщают, что сегодня в городе присутствуют осадки, а столбики термометров показывают -28 градусов по Цельсию. В таких условиях, да еще и при достаточно сильном ветре (11 км/час), начальная школа обязана отменить занятия для учеников начальных классов. При безветренной погоде и температуре на уровне -30 занятия отменяются и для средних классов. Если столбики опускаются ниже -30, уроки отменяются для всех классов.

Согласно прогнозам метеорологов, сегодняшние морозы плавно покинут Тюмень в ближайшее время. Уже завтра, 8 февраля, в городе должно потеплеть на один-два градуса. Но морозы все равно будут достаточно серьезными. Ночью температура воздуха будет опускаться до -30.

Существенно потеплеет только ближе к концу недели. В субботу днем температура опустится до -22, а уже с понедельника – до -16.