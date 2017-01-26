Актировка в Тюмени сегодня: на занятия пойдет только старшая школа

Во избежание обморожений, сегодня в Тюмени всю среднюю школу, с 1 по 9 класс, решили оставить дома. Таковы данные на первую смену, какова ситуация со второй – к 11.00 будет объявлено отдельно. Синоптики и медики напоминают – актировки вводятся для того, чтоб ребенок сидел дома. Гулять на улице при температуре -26 и ветре 2 м/с опасно.

Ко второй половине дня ситуация улучшится – прогреется до -22, а ветер не утихнет. Учащиеся второй смены все-таки пойдут в школу, а малышей 26 января поберегут. Морозы -23…-26 ударили по Тюменской области неожиданно, в основном дети сидят дома из-за карантина по гриппу, заболеваемость которым с каждым днем растет. Вероятно, сегодняшний прогноз погоды повторит вчерашний день – было -21 при ветре 2 м/с, во вторую смену не училась младшая школа.

Тюменские СМИ сообщают о заболеваемости гонконгским гриппом на фоне низких температур. Учителя сетуют, что программу приходится ужимать, изучать материал на 2-3 урока меньше, не давая детям полноценных знаний. 10 тыс. тюменцев подцепили гонконгский грипп, из них 8 тыс. – дети, то есть почти все заболевшие. Но заболеваемость снижается, и педагоги надеются, что дети смогут хотя бы на следующей неделе нормально ходить в школу.