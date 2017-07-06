Акулы в Приморье стали все чаще появляться совсем близко к берегу. Вопреки опасениям местных жителей, это не связано с ростом их популяции. Все дело в рыбе, которая является кормом для хищниц, именно она переместилась слишком близко к берегу. Все акулы, живущие в Приморье не опасны для человека.

Российские ученые прокомментировали случаи неоднократного появления акул у берегов Приморья. По их мнению, это никак не связано с ростом их численности. Все дело в кормовой базе — той рыбе и другой живности, которыми питаются акулы. Они переместились слишком близко к береговой линии.

Напомним, что на прошлой неделе появление акул у берегов Приморья было зафиксировано два раза. Одну из хищниц выловили местными рыбаками возле города Находка, а возле острова Русский в воде был замечен плавник, очень похожий на акулий.

Как рассказали эксперты, в Приморье распространены два вида акул: катраны и сельдевые. Все они не представляют угрозу для человека, по крайней мере, пока не зафиксировано ни одного случая их нападения на людей.

Специалисты спешат успокоить местных жителей, которых пугает якобы слишком частое появление этих животных близко к берегу. Все это связано не с самими акулами, а с обилием технических новинок в руках людей, которые успевают запечатлеть хищниц на фото и видеокамеру и выложить материал в сеть Интернет. А уже там информация распространяется с огромной скоростью.