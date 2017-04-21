“Аллея Славы” РФ появится в результате голосования в нескольких российских городах. В списке желающих иметь свой символ Победы, появился Петропавловск (Камчатка), который пока находится на 23 месте. Если он выйдет в финал, в нем высадят тысячи деревьев.

Жители Камчатки получили возможность стать участниками всероссийского голосования “Аллея Славы”. На официальном сайте организаторов акции уже появился город Петропавловск на Камчатке, который пока занимает 23 место. За него отдали голоса более 3,5 тысяч человек. На первом месте стоит Санкт-Петербург, за который отдано более 98 тысяч голосов.

В последние дни камчатцы увеличили свою активность на сайте, последние комментарии принадлежат жителям именно этого города.

Один из них написал, что его дед прошел всю войну, в качестве морского десантника участвовал в освобождении Курил и дошел как раз до Камчатки. Поэтому автор считает, что его городу очень нужна такая аллея, где люди, гуляя со своими детьми и внуками, могли бы рассказать им о подвигах своих предков, которые освобождали родину от фашизма.

Напомним, что в городах, победивших в конкурсе, появится аллея из тысячи деревьев в честь победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы акции пояснили, что среди победителей будут три категории городов: пять мегаполисов, пять средних городов и пять маленьких. Такое решение было принято из-за разной численности жителей в городах, которые принимают участие в голосовании.