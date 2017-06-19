Андрей Ларионов освобожден с поста начальника полиции Ростовской области и переведен на новую должность в Москву

Вчера, восемнадцатого июня, в правоохранительных структурах Ростовского региона произошли кадровые изменения. Президент РФ Владимир Путин издал указ, которым освободил от должности главы УМВД России по Ростовской области — Андрея Ларионова, и о переводе его на другое служебное место в Москву. До этого Ларионов занимал ростовское кресло начальника полиции в течение двух последних лет.

В столице А. Ларионов займет пост первого замглавы департамента кадров и госслужбы Министерства внутренних дел России, что можно назвать вполне успешным взлетом вверх по карьерной служебной лестнице.

В Ростове место Ларионова займет Олег Агарков, который до этого возглавлял аналогичную полицейскую структуру в Астраханском регионе, а начинал свою карьеру в структуре краснодарского МВД.

Напомним, что не так давно Андрей Ларионов был замешан в крупном скандале, связанном с коррупцией. Александр Оцимик — экс-заместитель главы ГИБДД, отбывающий наказание в тюрьме за покушение на своего начальника, написал заявление, что свою бывшую должность он купил именно у Ларионова. Андрей Ларионов заявил, что это клевета и написал соответствующее заявление против Оцимика в прокуратуру.

После его заявления, прокуратура начала собственное внеплановое расследование этого дела, с соответствующей проверкой полиции всей Ростовской области. Что было выявлено и чем все это закончилось, журналистам пока не сообщается, но на повышение Андрея Ларионова этот инцидент никак не повлиял.