Андрей Воробьев, губернатор Московской области, предложил Сергею Юрову, мэру города Реутово, побороться за аналогичное кресло руководителя в Балашихе. Тем самым Воробьев выразил уверенность, что с приходом нового мэра, Балашихи станет более процветающей.

На фоне громкого скандала, связанного с утилизацией мусора в Балашихе, Евгений Жирков мэр города, сложил с себя свои полномочия. Глава МО Андрей Воробьев предложил вступить в борьбу за это место Сергею Юрову, мэру Реутово, который ответил на это согласием. Кандидатура Юрова уже выдвинута на участие в конкурсе на пост балашихинского мэра.

По сообщению ИА ТАСС, Воробьев надеется, что под началом Юрова, Балашиха станет более процветающей, чем была до этого. Сам кандидат на пост мэра выразил свою готовность потрудиться на новом месте во благо города и его жителей.

На время проведения конкурса, временно обязанности мэра Балашихи исполняет 1-ый замглавы администрации этого города Тетевосян Лилия.

Напомним, в администрацию подмосковного Реутова он пришел в 2003 году, после чего работал там на разных должностях. Мэром города Юров стал в 2014 году.

На данный момент, Сергей Юров является кандидатом на пост главы Балашихи после того, как свое кресло там оставил Евгений Жирков. Жиркову пришлось уйти из-за скандала, разгоревшегося в городе после звонка местных жителей на прямую линию с президентом. Люди жаловались на переполненный мусорный полигон за городом, рядом с которым они вынуждены жить.