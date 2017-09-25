Антон Ермоленко пережил клиническую смерть после посещения стоматолога

Антон Ермоленко, телеоператор из города Бердска (Новосибирская область), после стандартного лечения больного зуба пережил две операции и клиническую смерть. Сейчас мать молодого человека оформляет ему инвалидность. Друзья и коллеги Антона пытаются разобраться в этой ситуации.

Молодой телеоператор из Бердска обратился к стоматологу с пульпитом. После лечения он снова приступил к работе. Но ночью того же дня у него внезапно поднялась температура и отекла шея. На машине “Скорой помощи” его отправили в местную больницу, но там не оставили и порекомендовали обратиться к своему стоматологу. Последний принял решение вырвать зуб и назначил пациенту лечение антибиотиками и лечебные полоскания.

Но той же ночью у мужчины снова ухудшилось самочувствие, он начал задыхаться. По словам одного из друзей Артема, в зубной лунке стоматолог оставил осколки зуба. На этот раз в больнице Антону потребовалась операция под общим наркозом и выкачивание гноя. Через две недели его отправили домой, но спустя некоторое время у Артема в третий раз поднялась температура и он еще раз оказался на операционном столе. Наступила клиническая смерть.

Больше месяца молодой парень находился на грани жизни и смерти, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Сейчас Антон из комы вышел, но как пишет его мать, находится в “вегетативном состоянии”. Женщина собирает документы на присвоение ему инвалидности. Друзья и коллеги Антона активно делятся этой информацией в соцсетях, они хотят разобраться в данной ситуации и найти виновных.