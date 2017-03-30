Арктический форум в Архангельске-2017 посетил Владимир Путин

Арктическая проблематика, освоение Северного полюса и диалог стран – важная задача для России, потому Арктический форум в Архангельске посетил Владимир Путин. В рамках пленарного заседания президент выступит с речью, которая подчеркнет, что арктические просторы – территория дружбы и взаимодействия.

Как заявил пресс-центр Кремля, основной темой для дискуссий на форуме 30 марта будет повышение качества жизни людей, проживающих на полярных территориях, а так же развитие потенциала арктических земель. Намечаются так же двусторонние встречи Владимира Путина с главами Исландии и Финляндии. Всего ожидается больше полутора тысячи человек, приехавших из 14 стран, заинтересованных в освоении Арктики. Форум проходит уже в четвертый раз. Уже много лет Арктика не является предметов распрей, ссор и конфликтов, как отметил на церемонии открытия Артур Чилингаров, представитель по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Ресурса в регионе хватает, но без грамотного распределения не будет согласия и экономического роста стран. Даже Сингапур заинтересован в развитии морского судоходства в Архангельске, поскольку это выгодно обоим государствам.

Во время подготовки к мероприятию 25 марта в порту Архангельска пришвартовали ледокол «Новороссийск». Ему предстоит два дня, в среду и в четверг, быть и экспонатом экспозиции и гостиницей для гостей – экспертов, чиновников и ученых. На Северной Двине расширили ледовый канал, чтобы судно могло без проблем по нему пройти, а жители островов беспрепятственно достигать материка. Для людей будут восстановлены ледово-транспортные переправы: жители деревень боятся остаться без связи с большой землей. Эти насущные вопросы тоже входят в проблематику форума.