Авария на Бурейской ГЭС оставила без света полтора миллиона жителей Дальнего Востока

Авария регионального масштаба случилась вчера на Бурейской ГЭС, в результате полтора миллиона человек какое-то время сидели без света. В темноте остались не только жители домов и квартир – отключились светофоры, остановились трамваи, социальные объекты оказались в потемках. Отключения коснулись Еврейской автономной области, Хабаровска, Владивостока, Амурского края.

Вчера на Дальнем Востоке полтора миллиона жителей ощутили на себе настоящий блэкаут: потух свет на предприятиях и в домах, остановился электротранспорт и погасли светофоры. Министерство энергетики Хабаровска успокоило население: из-за аварии на ГЭС напряжение уменьшили до нуля, МЧС региона подтвердило информацию о неполадках на Бурейской электростанции. Первыми на себе массовое отключение электричества ощутили автомобилисты – осторожнее передвигаться начали и машины, и пешеходы. За счет аварийных аккумуляторов горели вывески, это и помогло краевым центрам полностью не погрузиться во тьму. Пассажиры электротранспорта отправились домой пешком, а пассажирам РЖД пришлось сложнее: по Транссибирской магистрали замерло движение поездов. Свет дали всем обесточенным областям, но постепенно.

Из-за своей неожиданности вчерашний блэкаут на Дальнем Востоке перепугал некоторых верующих жителей Хабаровска, которые приняли отключение света за «второе пришествие Христа». На данный момент хабаровцам и жителям соседних регионов не страшно, они делятся фотографиями «апокалипсиса», а 1 августа люди жаловались в соцсетях, что не купили вовремя свечки, спички и аккумуляторы.

Отключения света – не новость для жителей регионов, зависимых от работы ГЭС, однако, масштабность события вызвала панику. Но без электричества остались только те объекты, которые не имеют большого стратегического значения для городов. В больницах сразу же перешли на автономное энергообеспечение. Благодаря дизельным генераторам ничего плохого не случилось с больными и на аппаратах, и в реанимации, и в операционных.