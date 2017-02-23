Авиашоу в Краснодаре 23 февраля 2017 приурочено ко Дню Защитника Отечества

Военный аэродром Краснодара в очередной раз приглашает всех желающих полюбоваться российскими «Стрижами» 23 февраля. Авиашоу в 2017 году приурочено ко Дню Защитника Отечества, и оно демонстрирует мощь нашей авиации. А то время, что самолеты будут готовиться к выступлению – гостей будут развлекать артисты эстрады.

Чтоб напомнить о том, как истребители защищали Советский Союз от фашистских захватчиков, на авиапарад пригласили ветерана, героя СССР Николая Жугана. На его счету 312 боевых вылетов и немало сбитых немецких самолетов. Герою есть что рассказать и есть что вспомнить – ему накануне праздника исполнилось сто лет. Чтоб посетители не замерзли, их будут угощать кашей, приготовленной на полевой кухне, и горячим чаем. В завершении шоу обещают пустить красочный салют.

Шоу начнется в 12:00 по полудню, открывают его «Стрижи» со своими тяжелыми для исполнения трюками. После них выступят знаменитые МИГи-29, которые умеют приземляться на борт авианосца, «герои сирийской войны» СУ-24,25 и 27, «старички» Ан-26 и Як-130. Так же на территорию аэродрома им. Серова привезут уникальный музей военной техники, на него отдельную плату брать не будут, но попросят паспорт. Акция направлена на пропаганду контрактной службы в войсках РФ: служить по контракты после выхода в запас – престижно, современно и очень большая честь.