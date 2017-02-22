Авиашоу в Краснодаре 23 февраля 2017: программа мероприятий и приятные сюрпризы от организаторов

Авиашоу состоится в Краснодаре завтра, 23 февраля 2017 года. Мероприятие приурочено к тематическому празднику, отмечаемому в этот день – Дню защитника Отечества. Начало авиационного шоу запланировано на полдень по местному времени.

Организаторы ожидают, что авиашоу ознаменуется большой посещаемостью. В небо над Краснодаром в четверг должны взлететь не только легендарные «Стрижи», но и еще восемь известных моделей самолетов.

Кроме самого шоу организаторы подготовили для зрителей целый ряд других приятных мероприятий. На территории аэродрома будет функционировать музей военной техники. Самым привлекательным моментом будет тот факт, что пройти в этот музей можно будет совершенно бесплатно. Каждый желающий может посмотреть на эксклюзивные экспонаты, всего лишь предъявив на входе любой документ, удостоверяющий личность гражданина.

Авиационное шоу в столице Кубани будет сопровождаться и праздничным концертом. Развлекать зрителей будут представители отечественной эстрады.

На территории аэродрома также по традиции будут работать мобильные армейские пункты. В них можно будет получить бесплатную консультацию о контрактной службе в армии.

А, кроме того, зрителей также будут угощать блюдами из настоящей полевой кухни. Таким образом, присутствующие на шоу краснодарцы и гости города с головой окунутся в армейскую атмосферу полевых условий.