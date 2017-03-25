Авиашоу в Смоленске 25 марта 2017 года: организаторы призывают молодежь служить по контракту

Авиашоу в Смоленске регулярно проходят в рамках мероприятия «Военная служба по контракту – твой выбор!». Чтобы убедить молодежь в перспективности службы после армии по контракту – нужно продемонстрировать мощь российской авиации. 25 марта в 10:00 смоляне пришли на стадион «Смоленск — Северный», чтоб показать детям танки, самолеты, военную технику и экипировку. Параллельно перед горожанами выступали все лучшие коллективы горда и звезды эстрады.

Главная цель мероприятия – набрать побольше военнослужащих для защиты РФ из офицеров запаса, потому несколько мобильных пунктов отбирали кандидатов среди тех, кто захотел служить даже в горячих точках. Остальные просто радовались концертам, ели кашу в военно-полевой кухни и пили чай, любовались техникой и экипировкой. Ми-8 и Су-24 знакомы россиянам не понаслышке. Вертолеты вызывают туда, где терпят какое-то бедствие: на тушение пожаров и эвакуацию пострадавших, а Су-24 приобрели славу в Сирии – разную с точки зрения России и Запада. Бомбардировщиков одни обвиняют в том, что они бомбили мирное население, а другие благодарны за то, что они выкурили ИГ из провинций Сирии. «Героями» войны и мирного времени любовались взрослые и дети.

Тысячам людей оказались интересны самолеты, вертолеты, парашютисты, фигуры, которые они складывали в воздухе. Наблюдалось достаточно молодежи, и это радует. И погода была просто прекрасная, она словно подстроилась под шоу. Становится модно и воевать по контракту, используя военную профессию, и делать селфи на фоне ракетниц, истребителей, беспилотников, пушек и зенитных установок. Особое внимание уделялось детям из детских домов, которым вскоре предстоит искать свой путь во взрослой жизни.