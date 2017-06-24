Авиашоу в Воронеже прошло в рамках празднования Дня молодежи

24 июня в Воронеже в рамках празднования Дня молодежи проходит много разных интересных мероприятий, в том числе и авиашоу. В 12.00 над Адмиралтейской площадью жители и гости города наблюдали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителей.

Официально День молодежи по всей России отмечают 27 июня, но многие города решили, что для народных гуляний и праздничных программ больше подходит 24 июня, суббота. Воронеж не стал исключением – в 12.00 над Адмиралтейкой и водохранилищем «Беркуты», «Соколы России» и «Стрижи» демонстрировали мастерство пилотирования. Авиашоу было приурочено не только к празднику молодежи: 24 июня состоялся выпуск в Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина, и завершился конкурс летной выучки. Победители «Авиадартса-2017» отправятся на соревнования в Китай в августе этого года.

Развлекательная программа, концерты и спортивные соревнования проходят на Адмиралтейской площади с четырех часов дня до десяти вечера. Для горожан будет петь Елена Темникова, выступят победители музыкальных конкурсов, диджеи, местные коллективы песни и танца. Свое мастерство продемонстрируют не только самолеты, но и парусные суда, для детей и их родителей работают мастер-классы и проводятся квесты. Для любителей автомобилей работает выставка тюнингованных машин под открытым небом.

Парк «Алые паруса» приглашает фанатов рок-музыки послушать местные группы – «Наш километр», «5 минут», «Радиола» и многие другие.