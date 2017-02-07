Беременная 17-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая пропала в конце января, скрывалась от родственников в Санкт-Петербурге

Беременная 17-летняя жительница Нижнего Новгорода Виктория Красильникова найдена живой и здоровой. Девушка пропала неделей ранее, а полиция отыскала ее несколько дней спустя в Санкт-Петербурге.

Девушка бесследно пропала, по разным данным, в середине или конце января. Городской сайт Нижнего Новгорода «ПроГород» сообщает, что беременная Вика исчезла 29 января. Широкой общественности об этом стало известно первого февраля.

К поискам подключились полицейские и добровольцы. Волонтеры организовали информационную кампанию по поиску девушки в социальных сетях. Вскоре появилось сообщение, что Красильникову видели живой в Санкт-Петербурге. А пятого февраля в СМИ появились сообщения, что беременная Красильникова из Нижнего Новгорода найдена. Эту информацию подтвердили и в полиции.

Первое время девушка находилась в северной столице России под присмотром правоохранителей, но затем ее вернули к родственникам в Нижний Новгород. На тот момент девушка еще не родила, хотя находилась уже на финальном этапе беременности.

Причины и мотивы побега Красильниковой пока не называются. В полиции не комментируют пропажу девушки. Сама Виктория и ее родные тоже не давали комментариев на этот счет. Однако известно, что побег она совершила по собственной инициативе.