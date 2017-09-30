Челентано в Балаклаве: двойник известного актера будет давить виноград на фестивале

В Крыму в Балаклаве 30 сентября – 1 октября пройдет праздник вина и урожая, на него организаторы пригласили артиста, изображающего Адреано Челентано. Артист коллектива «Celentano Tribute Show» научит давить ногами виноград, превращая его в вино. Празднования состоятся в виноградниках «Золотой Балки» под Севастополем.

Фестиваль молодого вина, который пройдет под Севастополем в эти выходные, обещает быть интересным и веселым: гости смогут дегустировать вина Крыма, давить ногами виноград, делая из него вино, попробовать блюда, приготовленные поварами со всего полуострова, посетить мини-зоопарк и научиться новому на мастер-классах. А научит правильно давить вино ногами «Адриано Челентано» – артист-двойник знаменитости из группы «Celentano Tribute Show». Бизнес-программа для сомелье, рестораторов и владельцев отелей будет отдельно: пробовать представленные вина приедет главный сомелье РФ Артур Саркисян. #WineFest начинает бархатный сезон под Севастополем вот уже во второй раз, как любой фестиваль молодого вина, он стал и презентационной площадкой, и площадкой для обмена опытом виноделия, и зоной семинаров, и местом, где можно провести время под музыку ди-джеев со всей России.

Человека, который сыграет Челентано на празднике, зовут Маурицио Швейцер. Он действительно очень похож на итальянского актера в молодости, к тому же у него голос, манеры поведения и мимика Адриано. Артист старается максимально точно повторять все действия своего кумира, хотя некоторые винтажные элементы костюма звезды найти крайне сложено. Работу «двойника» в свое время даже «оригинал» оценил: настоящий Челентано, глядя на Швейцера, вспоминал себя юным и беззаботным.