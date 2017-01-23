Челябинск: Федеральное финансирование поможет решить ряд важных задач

В текущем году благоустройство города станет стратегическим направлением для муниципалитета. В настоящее время Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил своим подчиненным проработать основные аспекты развития мест отдыха, а также дворовых территорий. Челябинск вполне может рассчитывать на федеральное финансирование по проекту партии «Единая Россия».

«Это стратегическое направление, которое сегодня волнует государство и правящую партию, – отметил градоначальник. – На реализацию выделяется соответствующее финансирование, которое будет подкреплено средствами из бюджетов разных уровней. Мы рассчитываем его получить».

В первую очередь необходимо проанализировать работу, которая уже проводилась муниципалитетом. Так, по первой части проекта определены места отдыха в каждом районе, теперь их нужно развивать дальше. Например, в Ленинском районе – это «Сквер семьи» и прилегающая к нему территория. Есть задумки по созданию парка искусств, в реконструкции нуждается парк Гагарина. Возглавит рабочую группу по данной теме Первый заместитель Главы города Челябинска Наталья Котова.

Второй частью проекта, которая направлена на развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов, будет заниматься Первый заместитель Главы города Челябинска Юрий Параничев.

«Что касается городских дорог, мой заместитель по дорожному хозяйству Владимир Алейников плодотворно поработал на прошлой неделе в Москве. Сейчас мы защищаем в федеральном центре проект стоимостью 700 миллионов рублей. Из них 200 планируется потратить на безопасность дорожного движения. Остальные средства будут направлены на укладку асфальтобетонного покрытия, — рассказал Евгений Тефтелев. — Это серьезные деньги, благодаря которым мы сможем продолжить начатую в 2016 году работу».

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска