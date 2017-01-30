Челябинск: «Музыка тишины» зазвучит в институте искусств

Завтра, 31 января, в Челябинске в холле Южно-Уральского института искусств открывается персональная выставка известного на Урале художника и педагога Татьяны Лабазовой.

Экспозиция «Музыка тишины» объединила более 30 произведений акварельной живописи, выполненных в разные годы, это своеобразный отчет художника о том, что ему близко и дорого, что наполняет его жизнь яркими красками.

Татьяна Лабазова более 28 лет преподает на факультете изобразительного искусства художественного училища. Ее студенты и выпускники являются дипломантами и лауреатами рейтинговых профессиональных конкурсов в сфере изобразительного искусства, всегда показывают высокие знания, успешно поступают в престижные художественные вузы России.

Татьяна Олеговна педагог высшей категории, имеет ряд публикаций в научно-методических сборниках, занимается просветительской деятельностью, активно участвует в организации Всероссийских пленэров имени Туржанского, которые проводит вуз не первый год. Также принимает активное участие в районных, городских, областных, региональных выставках, устраивает персональные выставки. Является лауреатом Всероссийского конкурса «Тюменский звездопад».

Художница предпочитает акварельную живопись. Акварель часто называют самым непослушным, самым капризным материалом, который требует от живописца максимальной сосредоточенности. О своем увлечении акварелью Татьяна Олеговна отзывается просто: «В этой технике можно совершенствоваться всю жизнь, поэтому для акварелистов нет никаких ограничений, и есть возможность открывать что-то новое».

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска