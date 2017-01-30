Челябинск: Ограничение розничной продажи непищевой спиртосодержащей продукции продлено

С 23 декабря 2016 года на территории Челябинской области, как и по всей России, действует постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Правовой документ пролонгирован на 60 дней, начиная с 23 января. Важно, что установленный ранее запрет в период новогодних праздников позволил снизить количество случаев отравлений на 33 процента, летальных исходов на 65 процентов. За прошедший период представителями органов внутренних дел было изъято более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В том числе, принятые меры не оказали негативного влияния на экономическую ситуацию на рынке бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, а также работу сетевых магазинов легального бизнеса. В поддержку продления Постановления отмечен положительный отклик от граждан в ряде субъектов РФ.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска