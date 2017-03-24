Челябинск присоединится к акции «Час Земли»

Всероссийскую акцию «Час Земли» поддержат в Челябинске. 25 марта с 20-30 до 21-30 будет отключена праздничная иллюминация, архитектурная подсветка Администрации города Челябинска, храма Александра Невского, Публичной библиотеки, дома № 61 по проспекту Ленина, декоративное освещение сквера перед Театром драмы имени Наума Орлова и сквера у памятника Курчатову.

Основное наружное освещение улиц города Челябинска в целях безопасности останется включенным в полном объеме. К участию в акции также приглашаются промышленные предприятия и жители города.

Мероприятие проводится в России ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды. В этом году оно проходит в Год экологии. В рамках проекта Всемирный фонд природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы сроком на один час. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Это является символическим знаком неравнодушия к будущему нашей планеты.

Организаторы – Министерство природы России и WWF России.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска