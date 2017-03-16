Челябинская филармония запускает новый сказочный проект «Сказки на песке»

В ближайшую субботу, 18 марта, челябинская филармония презентует новый проект «Сказки на песке». Это цикл представлений, которые объединяют классическую музыку, детскую литературу и искусство песочной анимации. Для концертов выбраны самые знаменитые сказочные истории, в роли чтецов выступят известные актеры театров города, а музыканты филармонии дополнят сказки атмосферной музыкой. Премьера состоится на сцене концертного зала Прокофьева.

Первой сказкой, которую услышат дети и их родители, станет «Холодное Сердце» Вильгельма Гауфа. Ее прочтет заслуженный артист России, актер Челябинского Камерного театра Михаил Яковлев.

Злой волшебник предложит мечтающему разбогатеть бедному угольщику Петеру обменять его живое человеческое сердце на каменное, но принесет ли это счастье? Сможет ли герой отказаться от богатства, вернув себе радость жизни и близких людей? Ответы на эти вопросы узнают зрители на премьерном спектакле цикла.

Продолжат проект «Снежная королева» и «Маугли».

На время спектаклей сцена концертного зала Прокофьева превратится в волшебную библиотеку. На сцене появятся декорации – стопки книг, стремянки. Музыкальным оформлением проекта станет инструментальная музыка в исполнении солистов филармонии. Еще одним смысловым акцентом станет песочная анимация в исполнении художницы Ольги Савчук. Режиссером театрализованного проекта выступил Вячеслав Харюшин.

Главной идеей «Сказок на песке» станет возвращение к первоисточнику – книге, и живому слову. По словам режиссера проекта, живые эмоции, краски, свет, общение способны дать ребенку куда больше, чем кино или мультфильмы. И новый проект филармонии поможет «запрограммировать» детей на что-то доброе, увлечь замечательной литературой. А родители, посетив концерты «Сказок на песке», смогут ненадолго «вернуться в детство».

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска