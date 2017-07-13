Манул загрыз грабителей: ГУВД Челябинской области назвало историю «фейком»

История о том, что в городе Озерск (Челябинская область) манул загрыз двух воров, покусившихся на имущество старушки-хозяйки, оказалась «фейком». В ГУВД над «уткой» посмеялись и отметили, что в последнее время в области не было случаев нападения животных на людей, а в Озерске никого серьезно не грабили, тем более пенсионерок.

Трогательная, но «фейковая» история о том, как кот манул спас хозяйку-старушку, ходит по Сети несколько дней. Бабуля якобы подобрала на улице диковинного котика, он вырос в слишком крупного странного кота, и ее это не смущало. Однажды кот манул спас имущество хозяйки – одного из трех грабителей он загрыз сразу, второго покусал до реанимации, третий вор насилу спасся. Так манул отблагодарил старушку за спасение от голодной смерти. Бабуле только после попытки ограбления рассказали, какого опасного дикого зверя она выходила.

Полиция Челябинской области призвала читателей интернет-изданий не верить всему, что пишут в Интернете, и доверять только уважаемым газетам и порталам, даже если история и «взорвала» Сеть.

Некоторые особенности поведения манула в дикой природе делают абсолютно вымышленную историю немного правдоподобной. В степях Челябинской области манулы охотятся на животных, которые довольно-таки крупные — например, на зайцев-беляков. Эти огромные кошки весят примерно 5 килограммов, а длина туловища у взрослых особей достигает одного метра.