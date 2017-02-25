Масленица в Челябинске 2017: программа мероприятий на главной площадке города

Сегодня, 25 февраля, Масленицу с размахом отметят в Челябинске и Челябинской области. Этот богатый традициями праздник не обойдет ни один российский регион, и Челябинск не будет исключением.

По традиции, на Масленицу будут устраиваться разнообразные гуляния и концерты, ведь этот праздник принято отмечать с большим размахом. По традициям Масленичной недели, каждый ее день сопровождается определенными обрядами, но в целом Масленица – праздник веселья, гуляний, развлечений и угощений.

В Челябинске основные мероприятия по случаю Масленицы будут проходить в местном городском саду имени Пушкина. Организаторы обещают устроить незабываемые гуляния и развлечения. В частности, в Пушкинском саду сегодня будут и театрализованные представления, и многочисленные конкурсы и мастер-классы, соревнования, концерты, выставка народных костюмов, а также небольшие площадки для угощений. Горожанам планируют раздавать бесплатный каравай и чайный глинтвейн.

Не обойдется и без традиционных уличных соревнований. В Челябинске можно будет в силовых упражнениях посоревноваться (поднятие гирь и перетягивание каната), и в кулинарных способностях.

Ну а закончится праздник Масленицы традиционным обрядом по сжиганию чучела. Власти Челябинска приглашают всех желающих горожан и гостей города поучаствовать в праздничных гуляниях.