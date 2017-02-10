Отмена занятий в школах Челябинска: 10 февраля начальные классы двух смен на занятия не идут

Власти Челябинска снова отменили занятия в местных школах. Экстремальные погодные условия привели к тому, что уже несколько дней подряд местные школьники остаются дома.

Сегодня, 10 февраля, дома остались учащиеся начальных классов, то есть с первого по четвертый. Отмена занятий актуальна для обеих смен. Ученики старше начальных классов в плановом режиме пошли на занятия в школы.

Погода в Челябинске в последние дни действительно близка к экстремальной. Прошлой ночью в городе столбики термометров опускались до -30 градусов. К утру потеплело до -27. По состоянию на 11:00 местного времени в городе температура воздуха порой составляла -26 градусов. А потеплеть немного должно только во второй половине дня. По прогнозам метеорологов, после обеда в Челябинске и области потеплеет до -20 градусов.

В таких погодных условиях ученики начальной школы действительно имеют полное право оставаться дома. При этом родители старших учащихся могут принимать соответствующее решение лично.

Сегодня в Челябинске безветренная и безоблачная погода. По прогнозу погоды, в регионе потеплеет уже к концу текущей недели. А уже с понедельника в Челябинской области установится приемлемая погода. В других российских регионах февральские холода также постепенно начнут отступать.