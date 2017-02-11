Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля 2017: ученики 1-7 классов остаются дома

В Челябинске сегодня, одиннадцатого февраля, снова отменены уроки в школах. В связи с сильными морозами челябинские ученики остаются дома уже несколько дней. Синоптики прогнозируют потепление, но будут ли отменяться уроки с новой недели, пока непонятно.

Сегодня дома остаются школьники с первого по седьмой классы включительно. Утром температура опускалась до -30 градусов. Ночью столбики опускались вплоть до -33. А сегодня днем воздух прогреется до -21 градуса максимум.

В таких условиях дома могут оставаться ученики начальной школы. Однако местные власти приняли решение не проводить занятия для учеников начальной и средней школы.

Метеорологи сообщают, что аномальные морозы должны покинуть Челябинскую область уже с тринадцатого февраля. Однако погода может меняться, а уроки все равно могут отменить для начальных классов.

Отметим, что текущая рабочая неделя ознаменовалась для учеников Челябинской области отменой занятий. Уроки отменялись, прежде всего, для начальных классов. Однако родители принимали решения по своим детям индивидуально. Медики отмечают, что в таких погодных условиях на улицу без лишней надобности лучше не выходить. А в МЧС советуют гражданам воздержаться от дальних поездок.