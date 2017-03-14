Первый фестиваль творчества для детей-сирот стартовал в Челябинске

Городской творческий конкурс «Лестница успеха» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоится впервые в столице Южного Урала. Основная цель фестиваля – выявление талантливых детей и их потенциала посредством культурного развития и вовлечения в социальную жизнь города.

Мероприятие будет проходить в два этапа. Первый – отборочный, состоит из нескольких туров по районам города, он продлится до 30 апреля, второй – финальный гала-концерт, который пройдет 2 июня. Жюри оценит участников в следующих номинациях: театральной, вокальной, хореографической, инструментальной и жестовой песне.

За более подробной информацией можно обратиться к организатору фестиваля – в Комитет социальной политики Челябинска по адресу: улица Энгельса, 99 В или по телефону: 729-88-48. Положение о конкурсе размещено здесь.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска