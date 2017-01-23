Шутки челябинских КВНщиков будут звучать в эфире Первого канала

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По итогам 28-ого Международного фестиваля КВН, который завершился в Сочи, три челябинских команды будут представлять столицу Южного Урала в телевизионной лиге.

Об этом на прошедшем сегодня, 23 января, аппаратном совещании доложил начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев.

В этом сезоне на встречах веселых и находчивых в Премьер лиге на Первом канале можно будет увидеть команды «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя». А в играх Высшей лиги выступит «Наполеон Динамит».

Всего в фестивале приняли участие около 400 команд, из них восемь сборных представляли Челябинскую область.

Глава города Евгений Тефтелев передал поздравления КВНщикам. Он подчеркнул, что для Челябинска важно достижение каждого его жителя.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска