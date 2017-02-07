Учатся ли дети сегодня в Челябинске: заболеваемость гриппом и ОРЗ в области неуклонно падает

Карантин в школах Челябинска отменили неделю назад, в конце января. Количество больных гриппом, ОРЗ и ОРВИ падает медленно, но верно. За неделю челябинцы стали меньше болеть на 5%, скоро эпидемическая ситуация будет соответствовать норме. Даже небольшой всплеск после отмены карантина удалось стабилизировать.

6 февраля начальница горздрава Наталья Горлова отметила, что карантина в городе больше не будет, Челябинск приближается к стандартным сезонным показателям, в этом году эпидемии ждать не приходится. Сразу после отмены карантина 31 января дети стали массово хватать инфекции, где-то даже вернули «точечный» карантин для заболевших классов, но общегородского карантина больше не предусматривается. Взрослые, которые даже на работу нередко выходят больными, тоже стали меньше друг друга заражать, их заболеваемость снизилась на 14%. Гонконгский грипп не такой массовый, как свиной, который бушевал в прошлом году, но он не щадит младенцев и пенсионеров. В селе Коркино Челябинской области умер младенец из-за неправильного лечения. То, что врач назвал «простудой», могло быть гонконгским гриппом.

О втором всплеске гриппа, который идет волнами, речь шла неделю назад. 31 января штаб по гриппу допускал новый карантин для школьников, но их предположения не подтвердились. Местным властям велели ориентироваться на ситуацию, но на сегодня ситуация несколько лучше, чем боялись и предполагали. Дети массово заболели в начале февраля, детская заболеваемость увеличилась на 18%, но врачи приняли все необходимые меры