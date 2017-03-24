В Челябинске лучшие работники культуры получили «Золотую лиру»

В Челябинске сегодня, 24 марта, состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотая лира». Престижную награду накануне профессионального праздника получили 13 работников культуры и искусства.

Всего этом году претендентов на значок в форме лиры из драгоценного металла и денежную премию претендовало более полусотни человек. Кандидатура и заслуги каждого оценивались на худсовете.

«Челябинск – это не только город промышленников, но и высокой культуры. Мы по праву городимся творческими коллективами, хореографами, музыкантами и выдающимися актерами, составляющими «золотой фонд» столицы Южного Урала, — сказал Глава города Евгений Тефтелев в приветственном слове. – «Золотая лира» стала доброй традицией, признанием и поощрением тех людей, чьи творческие открытия и достижения способствуют процветанию Челябинска. Это оценка вашего труда. В день работника культуры желаю всем вам везения успеха, признания, творческого вдохновения».

Первой награду из рук градоначальника получила заслуженный работник культуры РФ Надежда Дида. В свое время Надежда Артемьевна руководила отделом культуры Челябинска, была заместителем председателя Челябинского фонда культуры, курировала культурную сферу, работая в областной администрации. С ее легкой руки в жизнь вошли сразу несколько крупных проектов, в том числе программа «Новые имена». Сейчас Надежда Дида возглавляет музей ЧТЗ.

Также в число лауреатов 2016 года вошли:

— «Культурно-досуговая деятельность»: председатель комиссии по культурно-массовой работе городского совета ветеранов Валентина Золотарева;

— «Театральное искусство»: актриса драмтеатра Фаина Охотникова;

— «Музыкальное искусство»: вокалист оперного театра Павел Солнцев;

— «Хореографическое искусство»: артист балета «Челябинского театра современного танца» Мария Грейф;

— «Пластическое искусство и дизайн» (живопись, скульптура, графика, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство): скульптор Дмитрий Костылев;

— «Музейное дело и краеведение»: заведующий музеем боевой славы 96-й танковой бригады Челябинского комсомола школы № 53 Игорь Ковшов;

— «Дополнительное образование» (учитель): преподаватель хоровых дисциплин ДШИ № 11 Юлия Куканова;

— «Библиотечное дело»: заведующая детской библиотекой № 7 Людмила Есикова;

— «Литературное творчество» (проза, поэзия, драматургия): журналист Сергей Белковский;

— «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»: руководитель клуба лоскутного шитья «Радужница» Вера Гарина;

— «Талантливая молодежь»: замдиректора по научной работе Центра историко-культурного наследия Артем Александров;

— «Дополнительное образование» (ученик): ученица Центральной детской школы искусств Ольга Захарова.

Напомним, премия была учреждена в 2006 году, к 270-летию Челябинска. «Золотая лира» вручается за заслуги в развитии культуры и искусства. Первоначально сумма составляла 15 тысяч рублей, с 2013 года размер повысили до 20 тысяч.

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска