В Челябинске мужчина убил хаски ради шашлыка

Челябинская полиция расследует дело по факту жестокого обращения с животным. Мужчина расправился с хаски и попытался разделать животное, чтобы потом приготовить шашлык. Живодером оказался приезжий иностранец, у которого были проблемы с документами.

Полиция Челябинска возбудила уголовное производство по факту убийства собаки породы хаски. Преступником оказался приезжий иностранец, который решил расправиться с животным ради того, чтобы полакомиться шашлыком.

Мужчину застали фактически в момент совершения преступления. Очевидцы сообщили в полицию, что убийца животного разделывал пса прямо на берегу реки, а затем прямо заявил, мол, хотел приготовить шашлык.

В региональной прокуратуре уточнили, что расследование продолжается. Скорее всего, живодеру не удастся уйти от наказания, однако даже при самом неудачном для него развитии событий преступник сядет максимум на три года.

«После проведения комплекса необходимых проверочных мероприятий в указанном отделе полиции по требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сказали в прокуратуре.

Также полиция установила, что живодер находился на территории России без необходимых документов. По данному факту возбуждено административное дело.