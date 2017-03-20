В Челябинске пройдет восьмой кинофестиваль «ЗА!»

Завтра, 21 марта в Челябинске стартует восьмой ежегодный кинофестиваль «ЗА!». Форум пройдет на двух площадках — в кинотеатрах имени Пушкина и «Знамя».

Традиционно фестиваль «ЗА!» объединяет молодых и опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе. На мероприятии будут представлены лучшие работы как российских, так и зарубежных режиссеров, заслуживших немало наград на международном уровне.

В этом году было прислано около 250 заявок, свои работы прислали кинематографисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Минска, Мурманска, Астаны, Майкопа, Бишкека, Ялты, а также их коллеги из США, Испании, Сербии, Ирана, Индии.

Зрителей порадуют фильмы различной тематики и жанров, от классического подхода до смелых экспериментов, поэтому даже самый взыскательный ценитель киноискусства выделит для себя что-то интересное. После просмотра зрители смогут пообщаться с авторами и творческой группой фильмов, обсудить их сценарные и режиссерские задумки.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Впервые фестиваль под названием «Золотые аплодисменты» проходил в 2010 году на базе Южно-Уральского государственного университета. Он был создан для студентов, которые увлечены театральным искусством. Спустя два года появилось отдельное направление фестиваля – киноискусство. В 2014 году фестиваль впервые посетили участники из других городов России (Москвы, Санкт-Петербурга и др.).

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска