В Челябинске составят дорожную карту по озеленению города

Через неделю в Челябинске будет составлена программа озеленения на предстоящие весну и осень. Соответствующее поручение дал сегодня, 20 марта, Глава города Евгений Тефтелев. На следующем аппаратном совещании планируется ее обсуждение.

«Скоро станет совсем тепло, в Челябинске начнется высадка деревьев и цветов. Нужно составить дорожную карту по озеленению: сколько, где и кем будут посажены новые саженцы, — уточнил градоначальник. – В этом направлении мы готовы работать с жителями и с прессой, чтобы разъяснять все вопросы, учитывать критические замечания».

В план озеленения войдут предложения активных жителей, руководителей предприятий Челябинска. Желающие посадить деревья в своем дворе должны согласовать схему высадки с управляющей компанией, чтобы специалисты помогли подобрать место с учетом расположения подземных коммуникаций.

Кроме того, озеленением будут заниматься и районы, в бюджете которых предусмотрены средства на эти цели.

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Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска