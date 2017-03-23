В Челябинске создано специальное транспортное приложение

В Челябинске специалисты Управления транспорта запустили мобильное приложение для жителей города. С его помощью в режиме реального времени можно отслеживать передвижение муниципального транспорта, планировать маршруты. К системе приглашаются представители частных перевозчиков. Жители города уже сейчас могут установить «Расписание городского транспорта» на свои смартфоны и планшеты.

При помощи приложения пассажиры могут заранее планировать свои поездки и узнавать расписание движения. Единая система, благодаря геолокации, позволяет определять вид транспорта, его близость к остановкам и примерное время прибытия. Эксперты отмечают, что особую актуальность приложение приобретет после введения «Единого проездного билета», который будет действовать на всех видах транспорта в течение часа после активации.

«Понятно, что у общественного транспорта достаточно разная аудитория пассажиров. Нам необходимо учитывать интересы всех категорий граждан, — отметил начальник Управления транспорта Роман Болотов. Сейчас мы идем к тому, чтобы все виды транспорта отображались в единой системе, поэтому предлагаем легальным частным перевозчикам актуализировать свои данные и ввести в приложение».

Напомним, что расписание и движение общественного транспорта челябинцы могут узнать по телефону горячей линии: 2-400-555 или на сайтах: МУП «Челябавтотранс», МУП «Челябгэт».

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска