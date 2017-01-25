«Живописная симфония» к 70-летнему юбилею художника Валентина Качалова

В выставочном зале Союза художников 26 января состоится открытие персональной выставки челябинского художника Валентина Качалова. Экспозиция «Живописная симфония» приурочена к 70-летию мастера, которое он отметил 31 декабря. На выставке представлено около 120 произведений художника, созданных в течение всей творческой биографии автора.

В экспозицию вошли самые разные жанры: портреты людей, которые оказали влияние на жизнь и судьбу автора, поэтические виды русской деревни, особо любимой автором, сюжетные композиции, связанные с историей горно-заводского края Урала, гражданской войны, а также картина, посвященная полету первого спутника Земли.

Одна из последних, крупных работ «Из березы фюзеляж, из осины крылья» посвящена чудакам, мастерам на все руки, которые без чертежей и знаний аэродинамики сделали самолет. Тема воздухоплавания проходит через всю жизнь художника, начиная с картины «Первые авиаторы», написанной в 1978 году.

Особое место занимают мозаичные работы. Сегодня мозаики Валентина Качалова украшают храмы Иконы Богоматери Взыскания погибших и Георгия Победоносца в Челябинске, а также находятся в ансамбле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. На выставке публика увидит иконы и библейские сюжеты.

Творчество художника сложно охарактеризовать привычными понятиями, используемыми искусствоведами для выявления художественного кредо мастера. Это не модерн, не авангард и не символизм. Автор пытается передать полноту своих впечатлений от постижения окружающего мира.

Для справки:

Художник Валентин Качалов окончил Свердловское художественное училище, член Союза художников России, участник областных, всесоюзных, зарубежных выставок, лауреат премии Мосина (Екатеринбург). Произведения автора хранятся в музеях Челябинска, Екатеринбурга, Свято-Троицкой Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург), а также в частных коллекциях России, Канады, Франции, Германии, США.

Вернисаж состоится 26 января в 17 часов в Выставочном зале союза художников (улица Цвиллинга, 34).

Источник: Официальный сайт Администрации города Челябинска