«Черный мыс»: красноярцев призывали не сеять панику, услышав взрывы и сирены

Сегодня ООО Красноярский цемент» в карьере «Черный мыс» производила взрывы, и потому СМИ призывали красноярцев не пугаться, не сеять панику и не бросаться вон из дома спасая детей. Взрывали всего два часа, с 17:00 по 19:00, и уже давно закончили. У взрывов промышленная природа, и процесс контролировали специалисты.

Красноярская пресса напомнила: с одной стороны не надо пугаться, а с другой – лезть под самое место взрыва. Куски породы могут разлетаться на полтысячи метров, зона опасности их разлета достаточно велика. Сирена тоже была в момент работы в карьере «Черный мыс», но она имеет свою систему: один гудок – сигнал к началу работ, два – сам взрыв, три – окончание работ и проверка места. Такое производство делает горожан стрессоустойчивыми и прививают иммунитет к панике на пустом месте.

«Красноярский цемент» — предприятие ответственное: оно понимает, что природе с людьми тяжело приходится, и потому учит школьников беречь свой край. Экологи очень нужны каждому предприятию, если оно что-то добывает, и потому руководство завода читает детям лекции, регулярно объявляет конкурсы детских проектов, водит «молодую смену» на экскурсии. Работа ведется не принудительно, а с детьми, которым это реально интересно – с волонтерами трудовых отрядов. Дети признавались, что до приглашения на завод даже не знали где он находится, но взрослые верят, что это хорошо: они не загрязняют воздух разноцветным дымом.