«ЧМ-2018»: как Нижний Новгород готовится принимать чемпионат мира по футболу

«ЧМ-2018» по футболу гостеприимно принимает у себя Нижний Новгород, потому руководство города следит, чтоб все строилось планово. А планы таковы: к концу 2017 года необходимо завершить хотя бы 70% всей работы. Замгубернатор Нижнего и области Дмитрий Сватковский лично проверяет степень готовности стадиона к чемпионату.

Когда работа идет планово, но сроки пожимают – город должен много работать на свой имидж в глазах мирового сообщества. Подрядчики прошли половину заданного ими пути, то есть осталось «дотянуть» всего 20% от запланированного. Каждый график контролируется ежедневно, многочисленные строительные объекты «закреплены» за членами правительства. Практически готовы пешеходные эстакады на стадионе, а футбольным полем строители займутся к лету этого года, тестироваться этот огромный газон буде в сентябре 2017 года. Срок сдачи – 1 мая 2018 года.

Многие города с 14 июня по 15 июля будут принимать ЧМ по футболу на своих стадионах, на долю Нижнего Новгорода придется 1/8 финала, четвертьфинал, игры группового этапа. В связи с этим потребуется обеспечить стадион и весь Нижний Новгород камерами наружного наблюдения. Для них будет создан единый аппаратно-программный комплекс. Система «Безопасный город» включает в себя 602 камеры в городе, но к ним требуется еще 310 камер видеонаблюдения и 70 камер распознания номеров машин. Современные камеры научены даже распознавать лица и номера машин преступных элементов на основании данных из архивов