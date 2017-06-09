Дарья Мальцева, обвиняемая правоохранительными органами города Томска в убийстве собственного малолетнего сына, была оправдана вчера группой присяжных заседателей в суде. Мальцева сразу же получила свободу и отправилась к себе домой.

Вчера группа присяжных из областного суда города Томска оправдала молодую женщину Дарью Мальцеву, которую обвиняли в убийстве собственного 7-летнего сына в феврале прошлого года.

Напомним, что по версии следствия, Мальцева покончила с сыном из-за отсутствия материнских чувств или, как гласит следственная формулировка “на почве неприязненных, личных отношений”.

При первых допросах женщина призналась, что собственноручно убила собственного ребенка. Но спустя какое-то время, она стала отрицать свою вину и заявила, что мальчика до смерти избила их соседка Светлана Крылова. Все это время Мальцева, по решению суда, находилась в СИЗО, и только семнадцатого апреля этого года суд начал рассмотрение дела по существу обвинения.

К судебному разбирательству были привлечены присяжные заседатели, которые и оправдали мать, посчитав ее невиновной. Как сообщили в пресс-службе суда, присяжные подтвердили, что убийство ребенка имело место быть, но отвергли обвинения следствия о том, что сделала это именно Дарья Мальцева. Чем именно руководствовалиcь присяжные при вынесении решения, осталось неизвестным, так как их совещание было тайным.

После оглашения приговора, ее освободили из-под стражи прямо в зале судебного заседания.