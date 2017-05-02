Демонстрация 1 мая 2017 года в Томске прошла под профсоюзными знаменами. Представители трудовых коллективов требовали повышения уровня заработной платы до размера прожиточного минимума. Томская демонстрация прошла в рамках общероссийской профсоюзной акции «За достойную работу, зарплату, жизнь!».

Вчера 1 мая на праздничную демонстрацию вышли тысячи жителей города Томска. В их числе были представители профсоюзов, политических партий, студенты и члены общественных организаций.

Профсоюзные работники вышли на улицы Томска в рамках общероссийской акции под названием «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Выступая перед горожанами, они обратили их внимание на некоторые проблемы в сфере труда, требующие внимания властей. Среди них: снижение заработной платы работников на 9,6% по сравнению с 2014 годом, дефицит кадров учителей и медиков, задержки выплат заработной платы.

Главным требованием, которое выдвинули демонстранты, было повышение минимального уровня зарплаты до величины прожиточного минимума. Также звучали призывы к правительству повысить стипендии и пенсии, ввести налог на предметы роскоши, усилить контроль за своевременностью выплат зарплаты и тд.

Среди представителей политических партий, оказавших поддержку профсоюзам, можно выделить “Единую Россию”. Томское отделение КПРФ, наоборот, не участвовали вместе с ними в общем митинге, а провели свою собственную демонстрацию с флагами в другом месте города.