День города Барнаул: день рождение Барнаула пройдет весело и трезво

День рождения Барнаула, его 287-летие, пройдет увлекательно, весело и трезво – на интерактивных площадках для отдыха всей семьей запретят продажу алкоголя целый день 16 сентября. Юбилей Алтайского края и день рождения Барнаула и без спиртного будет радовать и удивлять – каждый район города подготовил свою программу, концерт и ряд мероприятий.

Свой 287 – ой день рождения Барнаул планирует отметить весело, увлекательно и без спиртного – ничего не должно омрачать праздник для семьи и молодежи. Каждый из районов города подготовил интерактивную площадку, самые важные мероприятия будут проходить в центре. По площади Советов пройдет «Парад Оркестров» – ряд областей РФ прислали в Барнаул свой духовой оркестр, музыканты пройдут колонной, демонстрируя свое мастерство. Так же Барнаул откроет 16 сентября свой собственный Арбат: на улице Мало-Тобольская появится постоянная пешеходная зона, открывать ее будут музыканты, аниматоры, творческая интеллигенция города. Там же, на “барнаульском Арбате”, туристы познакомят жителей и гостей города со своими путешествиями на фотовыставке и проведут «бега наперегонки» в валенках.

Детям и подросткам стоит посетить «барнаульский Арбат» 16 сентября: детский юмористический журнал «Ералаш» набирает актеров для новых выпусков. Многие звезды нынешнего российского кино начинали с «Ералаша», и кому-то из юных жителей Барнаула на улице Мало-Тобольской завтра очень повезет. Красавицы, которые хотят попасть не в кино, а в модельных бизнес, соберутся завтра и на «барнаульском Арбате», и на площади Сахарова. В обеих точках города красавицы будут петь, танцевать, показывать себя в вечерних платьях, имя единственной «Мисс Барнаул-2017» назовут завтра в 17.30 на «главной сцене города» – площади Сахарова.