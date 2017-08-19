Сегодня День города Екатеринбурга, столице Урала исполняется 294 года. Для жителей и гостей города запланированы различные праздничные мероприятия. По всему городу подготовлено более 20 площадок, где будут массовые гулянья, проходить мастер-классы, выставки, фестивали, концерты.

Сегодня столица Урала отмечает 294-летие. Поздравить горожан приедет Дмитрий Нагиев, Стас Пьеха, Сати Казанова, Полина Гагарина, коллектив «Trubetskoy» и другие. Помимо концерта звезд российской эстрады, по всему населенному пункту пройдут различные праздничные мероприятия. Так, жители и гости Екатеринбурга смогут посетить выставки, мастер-классы, фестивали еды, выступления местных коллективов.

Мероприятия начнутся рано утром. В 10 часов утра можно будет посетить Плотину, где состоится выставка ретро машин, а около театра Драмы – цветочная выставка. В это же время на Исети будет проходить парусная регата, а также соревнования по гребле. Всего для празднования в городе подготовлено более 20-и площадок.

В 15:00 на пл. 1905 стартует фестиваль духового оркестра, в котором примут участие коллективы из Италии, РФ, Австралии, Нидерландов и Казахстана. Через три часа начнется гала-концерт российских исполнителей. В заключение торжества горожан ждет фейерверк в акватории Городского пруда, начало которого запланировано на 22:30. Ожидается, что салют запустят с пяти точек Екатеринбурга.