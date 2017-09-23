Краснодар будет отмечать свой 224-ый день рождения целые выходные: приятно вспомнить, как царица Екатерина II пожаловала «вольным казакам» города за верность и благородство. Каждый район, парк и сквер города подготовит свою площадку, но самые веселые, яркие мероприятия пройдут в сквере, названном в честь благодетельницы края – Екатерининском сквере.

Краснодар встретит День города танцами, мероприятиями и фейерверками даже не в самую хорошую погоду: 224 года назад казаки Кубани получили в подарок от царицы Екатерины II целый город в благодарность за то, что не поклонились Османской Империи. Каждый из парков приготовил свою программу, необязательно даже ехать в центральный сквер города, чтобы развлечься и занять ребенка. Сквер «Солнечный Остров» проведет два мероприятия: сначала отправит путешествовать по улицам Краснодара с 13.00 до 14.00, а следующие два часа будет радовать концертом. Парк «Городской сад» примет у себя рукодельниц с их продукцией и оркестр лучших виртуозов Кубани. Хэндмэйдщики смогут общаться целый день, с 12.00 до 18.00, а ансамблю будет играть всего час, с часу до двух, так что лучше не опаздывать.

Горожанам с детьми стоит сходить 23 сентября на часовую программу «Проспект Веселья», для подростков и молодежи работает «Чистяковская роща» с программой и оркестром городской филармонии. 24 сентября, в воскресение, по улицам города пройдет шествие молодых ребят Краснодара, юные горожане пройдут колонной в 17.00 от площади Пушкина до Театральной. Фейерверки ждут краснодарцев и гостей города и в субботу, и в воскресение, но в разное время и в разных местах. 23 сентября праздник закончится в 20.00 на Театральной площади, а 24 сентября – в полдесятого вечера на «Солнечно острове».