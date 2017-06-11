День города Красноярска решили отпраздновать с большим размахом. По решению местных властей, праздничные мероприятия будут проходить четыре дня, а 11 июня жителей и гостей города порадуют фейерверком. Во время светового шоу в небо будут выпущены 678 залпов.

В прошедшую пятницу в городе Красноярск стартовали мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города. Местные власти решили растянуть торжество на четыре дня. Для жителей и гостей города запланировано большое количество развлекательных мероприятий, все они пройдут в центре населенного пункта.

Ранее администрация Красноярска рассказывала, что красноярцев ждет грандиозная программа. Самым ожидаемым шоу является фейерверк, которым можно будет насладиться 11 июня. Так, в 22:50 по местному времени, с площадки, расположенной в районе Стрелки, запустят в небо 678 залпов, высота которых достигнет до 350 метров. Световое шоу продлится семь минут.

Празднование 389-летия города совпадает с Днем России. На сегодня в Красноярске запланирован легкоатлетический забег, спортивный праздник «Фестиваль возможностей», детский карнавал, фестивали «Казачья застава» и «Колокола Сибири», концерт коллектива «Like», «Artik&Asti», «Хор Турецкого», «Уикэнд».

Напомним, в прошедшую субботу, в городе в честь праздника прошел оркестровый флешмоб, концерт «Город-оркестр», программа «Город-творец», а также выступление группы «Яхонт», командные игры и другие развлекательные мероприятия.