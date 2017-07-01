День города в Новокузнецке: во время праздника начался ливень с градом

День города в Новокузнецке сегодня испортил начавшийся ливень с градом. Но шел он недолго, поэтому жители города могут продолжить гуляния, которые будут проходить до глубокой ночи. В этом году Новокузнецку исполняется 339 лет.

Сегодня город Новокузнецк отмечает свое 339-летие. За несколько дней до этого события, местные синоптики предупреждали местных жителей о том, что празднования могут омрачиться плохой погодой — сильным ливнем и даже градом. Несмотря на предупреждение, горожане вышли в город на массовые гуляния, которые начались в 11-30 по московскому времени в центре Новокузнецка.

Сначала погода была прекрасная, горожане веселились и танцевали возле местной администрации, был запущен дневной фейерверк, в небо летели шары и мишура, дети веселились рядом со взрослыми, все покупали свежую выпечку в расположенных рядом торговых павильонах.

Но в первом часу дня предсказания синоптиков все же сбылись. Внезапно, на радующихся празднику людей, хлынул ливень, сопровождавшийся молниями и грозой, все стали искать укрытие от непогоды.

Больше всех не повезло участникам конкурса самокатов и колясок. Когда были определены победители самых красивых образцов детских средств передвижения, и настал момент награждения, хлынул дождь, застав врасплох около тридцати человек с детьми.

После того как ливень утих, пошел некрупный град, затем все, наконец-то, стихло.

Сейчас жители города Новокузнецка продолжают праздничные гуляния, которые продлятся сегодня до глубокой ночи.