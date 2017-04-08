День селедки-2017 в Калининграде отмечается в субботу на базе музея Мирового океана

Сегодня, восьмого апреля, в Калининграде отмечается традиционный День селедки. Это – традиционный муниципальный праздник, который отмечается каждый год во вторую субботу апреля. В этом году праздник состоялся на базе местного музея Мирового океана.

День селедки – молодой, но очень популярный в Калининграде праздник. По сути, он представляет собой рыбную ярмарку, на которой, правда, продают зачастую только один сорт рыбы – селедку. Вместе с тем, праздник имеет глубокую историю, и своими корнями уходят в далекий 1948 год. В тот период началась активная фаза развития рыболовецкого флота региона. На сегодня рыбная промышленность остается своего рода визитной карточкой Калининграда и всего региона.

Праздник отмечается ежегодно в разные числа, но всегда в один день недели – во вторую субботу апреля. Базой для проведения праздника стал местный музей Мирового океана. Впервые праздник отметили в 2006 году, и после стало понятно, что горожанам такое мероприятие пришлось по душе. С тех пор День селедки начали проводить в городе каждый год.

По своей сути День селедки – это ярмарка, проведение которой сопровождается концертами и другими развлекательными мероприятиями. К примеру, в этом году, гости праздника увидели кулинарную битву, а артисты выступают сразу на двух сценах.

Но главная особенность праздника – это возможность попробовать и приобрести рыбу в разных видах. Сырая, мороженная, копченая, соленая, сушеная и множество других видов селедки и другой рыбы можно приобрести по доступным ценам.